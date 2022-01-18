Два дня больничного после ревакцинации от COVID-19: как получить в 2022 году

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Минтруд рекомендовал работодателям предоставлять сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, два оплачиваемых выходных дня. Тем не менее работодатель не обязан предоставлять такие выходные дни. Но если человек почувствовал недомогание после прививки, он может оформить больничный лист.

В рекомендациях Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021 говорится, что работодателям следует предоставлять сотрудникам, сделавшим прививку против COVID-19, не менее двух оплачиваемых выходных. Соответствующий пункт рекомендовано внести в локальные правовые акты предприятия.

Минтруд рекомендовал работодателям предоставлять выходные сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса. Оформлять такие выходные рекомендовано по заявлению сотрудника. Оплачиваемые дни предоставляются по предоставлению сертификата вакцинации или выписки с портала «Госуслуги». Тем не менее обязанности предоставлять такие выходные у работодателей нет. Отказ работодателя предоставить освобождение от работы законен.

Россияне, почувствовавшие себя плохо после вакцинации от коронавируса, могут оформить больничный лист.

«Порядок действий сотрудников и работодателей при любой вакцинации общий. Если корпоративная политика не устанавливает, что работник, сделавший прививку, может рассчитывать на дополнительный выходной, то при возникновении побочных эффектов следует обратиться в медучреждение, чтобы оформить листок временной нетрудоспособности», – уточнили в Минтруде РФ.

Если работодатель готов пойти навстречу и закрепил правило о выходных за вакцинацию локальным нормативным актом организации – аналогичные правила уже действуют для прохождения диспансеризации. За дни диспансеризации платят средний заработок – это норма Трудового кодекса РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил предоставить два выходных дня работникам для прохождения вакцинации на совещании 20 октября 2021 года.