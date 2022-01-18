Единственную на правом берегу Новосибирска купель оборудовали в ЖК «Европейский берег»

Фото Густаво Зырянова

18 января, перед Крещением, на территории микрорайона Европейский берег в Новосибирске оборудовали единственную на правом берегу купель.

Днём 18 января, в канун Крещения, в Новосибирске оборудовали единственную на правом берегу купель, найти её теперь можно на территории микрорайона Европейский берег по адресу ул. Владимира Заровного, 42.

А вот окунуться в воду получится непосредственно в праздник, 19 января. Купель будет работать с 10:00 до 24:00 часов, уточнил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Алексей Шилов.

Он подчеркнул, что погружаться в воду в данном месте безопасно, так как толщина льда соответствует требованиям. Кроме того, контролировать процесс будут спасатели МАСС, МЧС и медики.

Напомним, что всего на Крещение в 2022 году в Новосибирске оборудуют четыре купели. В целом по Новосибирской области их будет 33.

Как отметил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов, это больше, чем в 2021 году, но меньше, чем в доковидный период. В ведомстве ожидают, что погрузятся в проруби на территории области около 20 тысяч человек.