Крещенский сочельник – 2022: что можно и что нельзя делать 18 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Какого числа отмечается Крещение Господне, что можно и что нельзя делать в православный праздник.

Крещение Господне, или Богоявление – это большой православный праздник, посвящённый крещению Иисуса Христа в Иордане. 18 января верующие должны отправиться на утреннюю службу, а затем на Крещенский сочельник – на ночную службу. После праздничного богослужения в храмах традиционно совершается чин великого освящения воды. Что можно и что нельзя делать в христианский праздник – выяснил Сиб.фм.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Сочельник отмечается 18 января – это событие завершает период Рождественских святок. Раньше считалось, что в праздник нельзя убирать в доме, вступать в конфликты или обижаться на людей. Наоборот, нужно искупить свои грехи: держать в голове только позитивные мысли и постараться простить своих обидчиков.

Особый запрет есть на стирку – она считается большим грехом, так как загрязняет воду. В противном случае человек может стереть свою судьбу и привлечь несчастья в свою жизнь.

Нельзя брать или давать деньги в долг, иначе весь год сулит быть проблематичным на финансы: придётся перебиваться с копейки на копейку. Не рекомендуется хвалить или ругать кого-либо, так как подобные действия также оказывают влияние на вашу судьбу и того, к кому вы обращаетесь.

На Сочельник запрещено выносить вещи из дома или отдавать их. Считается, что такой человек весь год будет испытывать нужду в вещах. Также лучше не ставить обувь за порогом – это сулит болезни.

Что можно делать в православный праздник

В канун Крещения верующие люди всегда старались проводить свободное время в кругу семьи. Сначала они готовили дом к торжеству: подавали постную пищу на праздничный стол, молились, но главное во всём празднике – осознавать его смысл.

на Крещение можно подавать только постные блюда – разрешаются каши и сладкие добавки;

до самого праздника также необходимо соблюдать пост, который чётко регламентирован – подробнее можно прочитать здесь;

с появлением первой звезды нужно выходить на улицу, смотреть на неё и попросить у Иисуса помощи в исполнении желания;

обязательно нужно посетить ночную службу в церкви и можно даже помочь разливать воду. Крещенской водой следует окропить дом – это поможет избавить его от негатива. Также её пьют для здоровья, при различных недугах и не только;

на Крещение также можно посетить купальни – это не несёт большого духовного смысла, однако может помочь почувствовать связь с Богом.

Напомним, что в Новосибирской области на Крещение откроют 33 официальных купели, из которых 4 будут находиться в городе. Ранее Сиб.фм поговорил со священником о том, почему купание в проруби — третьестепенная вещь на православный праздник.