В Новосибирске закрыли газовую АЗС после взрыва цистерны с бензином

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске нашли ряд нарушений на АЗС в Октябрьском районе – заправку закрыли на 90 суток.

Мэр Анатолий Локоть поручил проверить заправки после возгорания цистерны с бензином в Октябрьском районе. В результате суд временно приостановил работу АГЗС ООО «СибГаз» из-за найденных правонарушений. Об этом сообщили в Ростехнадзоре со ссылкой на решение суда.

Напомним, 16 января на улице Автогенной загорелся бензовоз. В СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Также стало известно, что при инциденте пострадал подросток. На оперативном совещании мэр Анатолий Локоть предложил организовать внеплановые проверки нелегальных заправок.

Проверки заправочных стаций организовал Ростехнадзор. На газозаправочной станции ООО «СибГаз» по улице Инская, 5 был обнаружен ряд нарушений.

«Отсутствуют данные о прохождении работниками АГЗС проверки знаний и стажировки; отсутствуют данные об осмотре технологического оборудования, газопроводов, арматуры, электрооборудования, вентиляционных систем, средств измерений, блокировок и сигнализации в целях выявления неисправностей и их устранения; отсутствуют данные о техническом обслуживании газопроводов и арматуры АГЗС, об исправности, проверке параметров настройки ПЗК и ПСК, установленных на газопроводах, резервуарах», – сообщили в ведомстве.

В отношении юридического лица ООО «СибГаз» был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промбезопасности»). В заключении сказано, что неустранение перечисленных нарушений создаёт угрозу возникновения новой аварии.

Октябрьский районный суд поддержал административный протокол Ростехнадзора и приостановил работу заправки на 90 суток. За это время компания должна исправить все выявленные нарушения.

Напомним, после инцидента с заправкой Сиб.фм поговорил с автомехаником из Новосибирска о том, как «разбодяженный» бензин убивает машины.