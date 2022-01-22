Пожар на швейной фабрике произошёл в Новосибирске

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС за 16 минут сбили огонь на горящей швейной фабрике в Октябрьском районе Новосибирска.

Пожарные оперативно локализовали открытое горение на пожаре на швейной фабрике в Новосибирске. Инцидент произошёл днём 22 января.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в 14:31 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Большевистской. Огонь вспыхнул на втором этаже производственного цеха швейной фабрики. При этом, по словам спасателей, возникла угроза перехода огня на соседние здания.

«Для оперативного тушения пожара огнеборцы проложили магистральную линию и установили автоцистерну на пожарный гидрант. Это позволило отстоять от огня соседние постройки», — пояснили в МЧС.

В горящем цехе тем временем обрушилась кровля. Информации о пострадавших не поступало. Спасателям известно, что из пристройки к цеху самостоятельно эвакуировалась только одна женщина.

На ликвидацию открытого огня пожарным понадобилось всего 16 минут. В настоящее время спасатели продолжают проливать и разбирать сгоревшие конструкции. Площадь пожара уточняется.

Напомним, в середине января двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в Бердске.