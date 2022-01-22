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общество

В Новосибирске более 436 школьников отказались от тестирования на COVID-19

Фото В Новосибирске более 436 школьников отказались от тестирования на COVID-19
Фото В Новосибирске более 436 школьников отказались от тестирования на COVID-19

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, правительства Новосибирской области

Более 6 тысяч школьников Новосибирска прошли экспресс-тестирование на коронавирус COVID-19. У троих 11-классников подтвердилось заражение.

В Новосибирске учеников выпускных классов протестировали на коронавирус. Экспресс-тесты сделали 6,5 тысячам 11-классников, у троих из них подтвердился COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Минобразования отметили, что тестирование старшеклассников проходило в три этапа. Эту возрастную группу выбрали из-за наибольшей активности — дети участвуют в разных активностях, олимпиадах.

Фото В Новосибирске более 436 школьников отказались от тестирования на COVID-19 2

Более 200 школьников проверили после выхода с зимних каникул, тогда был выявлен 1 положительный тест. Еще почти 6,5 тысяч выпускников прошли тестирование во второй этап, выявлено 3 случая инфицирования.

"Отказались от прохождения экспресс-теста 436 детей, около тысячи детей отсутствовали по разным причинам", — уточнили организаторы.

Фото В Новосибирске более 436 школьников отказались от тестирования на COVID-19 3

Как рассказал замминистра образования региона Владимир Щукин, в случае положительного результата экспресс-теста ребенку проводится лабораторное тестирование – ему дополнительно проводят ПЦР-тест. При отрицательном результате экспресс-теста школьник возвращается в класс и продолжает обучаться.

Щукин напомнил, что тестирование добровольное. С 15 лет ребенок может сам принимать решение и давать согласие на тестирование.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 января в одной из школ в Кировском районе Новосибирска объявили о начале записи учащихся на вакцинацию от COVID-19. При этом в министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что вакцина, предназначенная для несовершеннолетних («Спутник М»), в регион ещё не поступала.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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