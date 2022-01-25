Вакцинация детей в январе 2022 года: обязательная или нет, с какого возраста делают прививку «Спутник М»

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и пресс-службы Минздрава Новосибирской области

«Детской» вакциной «Спутник М» планируется вакцинировать школьников 12–17 лет. Детей до 12 лет вакцинация не коснётся. Детям 12–15 лет прививка от коронавируса делается только с письменного согласия родителей. В Новосибирской области медики готовы приступить к вакцинации подростков уже в ближайшие дни.

Минздрав РФ рекомендует вакцинацию от COVID-19 всем школьникам начиная с 12 лет, но в первую очередь – ослабленным детям, имеющим хронические заболевания. Детям 12–15 лет прививка от коронавируса делается только с письменного согласия родителей.

Специальная новая вакцина «Спутник М» предназначена для детей от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится в два этапа, как и «Спутником V», но дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Противопоказаниями для вакцинации подростков являются: повышенная чувствительность к вакцине или её компонентам; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Полный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 указан в приказе Минздрава РФ от 13 января 2022 года.

Точная дата начала вакцинации детей от COVID-19 ещё не объявлена. Но 20 декабря 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ о включении в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольной вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет.

В Новосибирской области в ближайшие дни медики готовы будут приступить к вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Первая партия детской вакцины «Спутник М» уже поступила в регион. Об этом 24 января сообщили в правительстве региона.

Дети болеют коронавирусом реже взрослых, но часто болезнь протекает у них тяжело и постковидный синдром врачи отмечают у 7-8 % переболевших детей.

Напомним пять главных симптомов «омикрона», которые ни с чем не спутать.