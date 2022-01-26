Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19

Фото Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19
Фото Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Симптомы заболевания «омикроном» похожи на признаки сезонной ОРВИ. Но врачи предупреждают, что «омикрон» опасен для невакцинированных: каждому пятому грозит тяжёлая форма COVID-19. Поражение глаз и «мозговой туман» – новые тревожные симптомы, которые вызывает штамм коронавируса, пришедший в Россию в январе 2022 года.

Повышение температуры до 38° С и выше, ломота в мышцах и суставах, насморк, царапающее першение в горле, чихание, кашель, а у детей высыпания – главные симптомы «омикрона» описывает Роспотребнадзор. Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Но особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

«Инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжёлые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учётом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел или не вакцинирован, не стало», – рассказал РИА Новости инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Фото Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19 2

«Среди невакцинированных в 10 раз выше более серьёзное течение заболевания, чем у вакцинированных, и также они попадают в больницы. Также остаётся опасность для лиц старше 65 лет, потому что не все формируют долгосрочный и достаточный иммунитет против коронавируса. У каждого пятого может протекать заболевание в более серьёзной форме, она никуда, к сожалению, не ушла для тех, у кого нет иммунитета», – сообщил «АиФ» врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Фото Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19 3

Поражение глаз – новый симптом заражения «омикрон»-штаммом. У многих заболевание теперь начинается с конъюнктивита.

«Есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза»,

– рассказал ТАСС генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

А зарубежные медики опасаются влияния «омикрона» на мозг человека. У пациентов в США наблюдался «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

коронавирус
симптомы
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21309
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10023
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9775
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
9279
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
8125
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6889
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6823
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»