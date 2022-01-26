Три признака «омикрона», после которых попадают в реанимацию – врачи назвали пугающие симптомы нового штамма COVID-19

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Симптомы заболевания «омикроном» похожи на признаки сезонной ОРВИ. Но врачи предупреждают, что «омикрон» опасен для невакцинированных: каждому пятому грозит тяжёлая форма COVID-19. Поражение глаз и «мозговой туман» – новые тревожные симптомы, которые вызывает штамм коронавируса, пришедший в Россию в январе 2022 года.

Повышение температуры до 38° С и выше, ломота в мышцах и суставах, насморк, царапающее першение в горле, чихание, кашель, а у детей высыпания – главные симптомы «омикрона» описывает Роспотребнадзор. Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Но особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

«Инфекция по-прежнему у неиммунных может вызывать тяжёлые поражения самых различных органов и систем, а также летальные исходы. С учётом высокой контагиозности, заразности намного лучше для тех, кто не болел или не вакцинирован, не стало», – рассказал РИА Новости инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Среди невакцинированных в 10 раз выше более серьёзное течение заболевания, чем у вакцинированных, и также они попадают в больницы. Также остаётся опасность для лиц старше 65 лет, потому что не все формируют долгосрочный и достаточный иммунитет против коронавируса. У каждого пятого может протекать заболевание в более серьёзной форме, она никуда, к сожалению, не ушла для тех, у кого нет иммунитета», – сообщил «АиФ» врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Поражение глаз – новый симптом заражения «омикрон»-штаммом. У многих заболевание теперь начинается с конъюнктивита.

«Есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком.

Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза»,

– рассказал ТАСС генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

А зарубежные медики опасаются влияния «омикрона» на мозг человека. У пациентов в США наблюдался «мозговой туман» – вялое, расплывчатое и нечёткое мышление.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.