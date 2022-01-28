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Ковидные каникулы с 31 января: сколько продлится карантин в школах и кого отправят на удалёнку

Фото Ковидные каникулы с 31 января: сколько продлится карантин в школах и кого отправят на удалёнку
Фото Ковидные каникулы с 31 января: сколько продлится карантин в школах и кого отправят на удалёнку

Фото pixabay.com

Принято принципиальное решение о введении карантина в школах Новосибирской области с 31 января 2022 года, сообщил губернатор Андрей Травников. Всеобщий карантин будет дифференцированным: каникулы у младших классов, дистанционное обучение у среднего и старшего звена, а 11-классники продолжат учиться очно.

Виды карантина для разных классов будут официально утверждены в ближайшее время областным министерством образования совместно с оперативным штабом по противодействию коронавирусу.

Предварительно: младшим школьникам предстоят двухнедельные каникулы, ученики среднего и старшего звена будут переведены на дистанционное образование продолжительностью одна-две недели. Выпускные 11-е классы будут обучаться очно, но при прохождении тестирования на COVID-19.

«Детали будут доработаны в течение сегодняшнего дня и озвучены сегодня вечером или завтра утром. Но уже официально могу анонсировать:

решение о введении всеобщего школьного карантина на территории Новосибирской области принципиально принято»,

– сообщил глава региона Андрей Травников на пресс-конференции 27 января 2022 года, объявляя о всеобщем карантине в школах.

Фото Ковидные каникулы с 31 января: сколько продлится карантин в школах и кого отправят на удалёнку 2

В малокомплектных сельских школах переход на заочное обучение произойдёт в случае выявления очагов.

После сообщений о карантине дети счастливы, что сидеть за партами не придётся, а родители думают, как организовать быт, чтобы ребёнок не оставался без обеда.

Решительно против каникул настроена мама третьеклассницы, Александра. Из-за отмены школы ребёнок будет целыми днями сидеть дома и страдать, предоставленный самому себе.

«С понедельника будет чувствовать себя совсем одинокой. Для нас это плохой вариант. Мы не можем перевезти к себе бабушек, потому что все в группе риска.

Для работающих родителей это просто атас! Привет, гаджеты и вечерние слёзы детей!»

– говорит женщина.

Напомним, первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирскую область. В ближайшие дни медики готовы приступить к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

каникулы
школы
коронавирус
дистанционное обучение
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