Карантин с 31 января в Новосибирской области введут не для всех школьников

Фото Густаво Зырянова

На двухнедельный карантин, который вводится в Новосибирской области с 31 января, уйдут не все школьники, заявил 28 января замгубернатора Сергей Нелюбов.

27 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что с 31 января в регионе вводится всеобщий карантин для школьников.

28 января замгубернатора Сергей Нелюбов уточнил, что подразумевалось под этими словами.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ученики первых классов новосибирских школ с понедельника уходят на двухнедельные каникулы.

Учащиеся 2–4 классов всё это время продолжают ходить в школы в обычном формате.

Классы с 5 по 10 переводятся на дистанционный режим. При этом учащиеся, которые относятся к категориям льготников (из многодетных или малообеспеченных семей, с ОВЗ и инвалиды) будут получать продуктовые наборы в связи с отменой питания.

Выпускники, как и ученики 2–4 классов, продолжат сидеть за партами, однако будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19, как это было после новогодних праздников — 14 и 21 января, пояснил Нелюбов.

Напомним, руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко отметила, что карантин — вынужденная мера, которая была принята из-за роста заболеваемости. Власти понимают, что из-за дополнительного отдыха и дистанта дети выбиваются из учебного графика и качество образования страдает.