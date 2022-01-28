В Новосибирске родители обратились к омбудсмену из-за вакцинации детей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области началась вакцинация подростков против COVID-19 – в регион уже поступила первая партия «Спутника М».

В Новосибирской области стартовала вакцинация детей против коронавируса. Обеспокоенные родители начали обращаться в аппарат уполномоченного по правам ребёнка. Они переживают, что прививка станет обязательной. На вопросы родителей ответила детский омбудсмен Надежда Болтенко на личной странице в Instagram.

На данный момент в регион поступило 1 440 доз «Спутника М», препарат развозят по детским поликлиническим отделениям Новосибирска и отдельным районам: Бердск, Искитим, Кольцово, Мошково, Тогучин, Татарск, Краснообск, Карасук, Куйбышев. Также проведено обучение врачей-педиатров и подготовлен организационный приказ о вакцинации регионального Минздрава.

Надежда Болтенко рассказала об обращениях от родителей на тему вакцинации детей.

«Понимаю обеспокоенность родителей темой прививок. Хочу успокоить: вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей. И если родитель категорично настроен против вакцины, заставить его никто не сможет. Но ответственность за последующие риски для здоровья и жизни ребёнка будет полностью на нём», – сообщила Болтенко.

По словам омбудсмена, ребёнок сможет сделать прививку только в тех поликлиниках, которые получат вакцину. В будущем планируют выезды мобильных бригад. «Спутник М» будут перевозить в специальных сумках-холодильниках, где по правилам транспортировки температура будет составлять -18 градусов.

Напомним, что в Новосибирской области объявлен всеобщий школьный карантин с 31 января из-за увеличения случаев COVID-19 среди детей. Подробнее о переходе на дистанционное обучение расскажет замгубернатора Нелюбов во время онлайн-брифинга в правительстве.