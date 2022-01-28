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общество

Всеобщий школьный карантин в Новосибирске с 31 января – как это будет: онлайн-брифинг в правительстве

Фото Всеобщий школьный карантин в Новосибирске с 31 января – как это будет: онлайн-брифинг в правительстве
Фото Всеобщий школьный карантин в Новосибирске с 31 января – как это будет: онлайн-брифинг в правительстве

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сегодня, 28 января, заместитель губернатора Сергей Нелюбов проведёт онлайн-брифинг о введении всеобщего школьного карантина в Новосибирской области с 31 января.

Онлайн-брифинг состоится в здании правительства Новосибирской области в 11:00. На нём замгубернатора Нелюбов расскажет о принятых решениях по введению карантина для школ в регионе, форматах и сроках обучения для разных классов.

Онлайн-трансляция будет доступна в социальных сетях правительства, а также на Сиб.фм.

Напомним, о переходе на всеобщий карантин объявил губернатор Андрей Травников во время первой пресс-конференции в 2022 году. Решение было принято из-за увеличения случаев COVID-19 среди детей. По словам главы региона, карантин будет дифференцированным.

Как рассказали Сиб.фм родители школьников, им нужно морально подготовиться к возвращению на дистанционное обучение. Они пожаловались, что необходимо будет строить быт по новому расписанию, а также тратить время на объяснение учебных материалов ребёнку вместо учителей.

В штабе при Минобре также подчеркнули, что дистанционное обучение имеет скорее негативную тенденцию, хотя есть школы, которые освоились в этой сфере.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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