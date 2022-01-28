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общество

Власти Новосибирской области намерены закрыть санаторий в Тогучине

Фото Власти Новосибирской области намерены закрыть санаторий в Тогучине
Фото Власти Новосибирской области намерены закрыть санаторий в Тогучине

Фото из группы «Санаторий Тогучинский» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирской области санаторий «Тогучинский» намерены перепрофилировать в психоневрологический интернат.

В Новосибирской области хотят закрыть АО «Санаторий "Тогучинский"», а на его материально-технической базе открыть филиал психоневрологического интерната. Об этом сообщил глава регионального департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов на заседании Заксобрания.

Роман Шилохвостов отметил, что санаторий давно не пользуется популярностью у местных жителей, поэтому не является конкурентоспособным на рынке. В 2020 году деятельность учреждения была практически парализована из-за введения антиковидных мер, а в 2021 году ситуация усугубилась из-за долгов руководства санатория.

«В связи с этим исключение санатория из числа поставщиков санаторно-курортных услуг не повлечёт дефицита в этом секторе. Вопрос ликвидации акционерного общества «Санаторий "Тогучинский"» был внесён на рассмотрение в Заксобрание. Надеюсь, что следующий комитет рассмотрит и поддержит это предложение. В настоящий момент просим согласовать и поддержать исключение АО «Санаторий "Тогучинский"» из фактического перечня акционерных обществ, акции которых не подлежат приватизации», – отметил Шилохвостов.

По итогам заседания депутаты поддержали предложение внести изменения в список юрлиц, которые невозможно приватизировать.

Напомним, что в Новосибирске намерены построить жилой комплекс на месте «Универсама» напротив кинотеатра «Победа».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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