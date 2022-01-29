В Новосибирской области в карантин с 31 января уйдут не все школьники

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области ввели всеобщий школьный карантин, однако часть учеников продолжит очное обучение.

В Новосибирской области с 31 января вводится всеобщий школьный карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди детей. Однако не все ученики уйдут на дистанционное обучение, некоторые продолжат учёбу очно. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Нелюбов на брифинге 28 января.

Напомним, информацию о карантине анонсировал губернатор Андрей Травников. На брифинге Сергей Нелюбов объяснил, как это будет реализовано. Так, школьники уйдут на дистанционное обучение с 31 января по 14 февраля. Однако речь идёт только об учениках 5-10 классов, остальные продолжат ходить в школу.

«Начальные классы действительно будут работать в очном формате, но есть уточнение. Первые классы не уходят на карантин, мы рекомендуем образовательным организациям воспользоваться правом объявить дополнительные каникулы – это закреплено в законе об образовании <...> 2-4 классы будут учиться в очном формате. Что касается 11-классников, то они тоже будут учиться очно», – объяснил Нелюбов.

Также замгубернатора рассказал, что в Новосибирской области за несколько дней более чем в 10 раз увеличилась заболеваемость среди школьников. По данным на 27 число, в регионе COVID-19 и ОРВИ болеют 7,5 тысяч детей. Именно поэтому было принято решение о всеобщем карантине.

Также министр образование Сергей Федорчук сообщил, что студенты колледжей продолжат учиться в обычном формате, за исключением заболевших. Вузы самостоятельно принимают решение о формате обучения с учётом рекомендаций Минобра.

Напомним, что в Новосибирской области подтвердили первые случаи заражения «омикрон»-штаммом. Его официально выявили у пяти человек.