В России выявили рекордные 113 122 случаев COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

29 января Роспотребнадзор зафиксировал новый рекорд по суточной заболеваемости в России.

В России зафиксирован новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом – 113 122 новых заболевших в 85 регионах. Всего на территории страны зарегистрировано 11 615 779 случаев COVID-19. Об этом 29 января сообщили на сайте СтопКоронавирус.рф.

Также продолжает расти суточная госпитализация, на утро 29 числа в ковидные стационары попали ещё 14 570 человек – это на 3,7% больше, чем днём ранее.

Ведомство подтвердило смерть от коронавируса ещё у 688 человек, всего количество умерших от вируса в России составляет уже 330 111.

За минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 30 010 россиян – это более чем в три раза меньше суточной заболеваемости.

Отметим, что в Новосибирской области также зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости – 487 новых случаев коронавируса. При этом в регионе обнаружили первых пациентов с «омикроном» – информацию подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее биолог Сергей Седых спрогнозировал, что в Новосибирской области в пик пятой волны штаб будет фиксировать по 2-5 тысяч заражённых ежедневно. Таким образом, она увеличится более чем в 10 раз. Можно предположить, что по стране также следует ждать новых антирекордов.