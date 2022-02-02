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Боец из Новосибирска Женишбеков стал первым чемпионом мира по ММА

Фото Боец из Новосибирска Женишбеков стал первым чемпионом мира по ММА
Фото Боец из Новосибирска Женишбеков стал первым чемпионом мира по ММА

Фото с сайта мма.рф

Борец из Новосибирска Бектур Женишбеков прошёл в чемпионат мира по ММА и стал первым в истории сибиряком, одержавшим победу.

30 января завершился первый чемпионат мира по ММА в Абу-Даби. Впервые в истории победителем чемпионата мира по смешанным единоборствам стал новосибирец – Бектур Женишбеков. Он выиграл в наилегчайшей весовой категории до 56,7 кг. Об этом сообщили на сайте мма.рф.

Бектур Женишбеков в полуфинале выступал против бойца из Ингушетии Ибрагима Картоева. Единогласным решением судьи отдали победу сибиряку.

«Бектур Женишбеков поддавливал Ибрагима Картоева в стойке, а тот пытался перевести бой в борьбу. Неожиданный поворот поединок принял в конце первого раунда, когда Женишбекову удался первый тейкдаун, а затем он повторил свою тактику с тейкдауном в конце раунда и в следующей трёхминутке. Женишбеков показал себя очень разносторонним и обученным бойцом, который прекрасно изучил соперника в первом бою и уже не проявлял слабости и не давал ему шансов. Судьи единогласным решением отдали победу Бектуру», – рассказали подробности боя в лиге ММА.

В финале Бектур Женишбеков встал против бойца из Казахстана Дастана Жакыпбекова. Этот бой прошёл гораздо легче для новосибирца, и он смог одержать победу над противником. По итогу Женишбеков стал первым в истории сибиряком, который одержал победу на чемпионате мира по ММА.

Отметим, что в прошедшем чемпионате мира по ММА принимали участие порядка 500 бойцов из 56 стран.

Напомним, ранее известный новосибирский боец Михаил Алоян объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний бой спортсмена пройдёт в феврале в Москве.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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