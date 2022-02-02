Боец из Новосибирска Женишбеков стал первым чемпионом мира по ММА

Фото с сайта мма.рф

Борец из Новосибирска Бектур Женишбеков прошёл в чемпионат мира по ММА и стал первым в истории сибиряком, одержавшим победу.

30 января завершился первый чемпионат мира по ММА в Абу-Даби. Впервые в истории победителем чемпионата мира по смешанным единоборствам стал новосибирец – Бектур Женишбеков. Он выиграл в наилегчайшей весовой категории до 56,7 кг. Об этом сообщили на сайте мма.рф.

Бектур Женишбеков в полуфинале выступал против бойца из Ингушетии Ибрагима Картоева. Единогласным решением судьи отдали победу сибиряку.

«Бектур Женишбеков поддавливал Ибрагима Картоева в стойке, а тот пытался перевести бой в борьбу. Неожиданный поворот поединок принял в конце первого раунда, когда Женишбекову удался первый тейкдаун, а затем он повторил свою тактику с тейкдауном в конце раунда и в следующей трёхминутке. Женишбеков показал себя очень разносторонним и обученным бойцом, который прекрасно изучил соперника в первом бою и уже не проявлял слабости и не давал ему шансов. Судьи единогласным решением отдали победу Бектуру», – рассказали подробности боя в лиге ММА.

В финале Бектур Женишбеков встал против бойца из Казахстана Дастана Жакыпбекова. Этот бой прошёл гораздо легче для новосибирца, и он смог одержать победу над противником. По итогу Женишбеков стал первым в истории сибиряком, который одержал победу на чемпионате мира по ММА.

Отметим, что в прошедшем чемпионате мира по ММА принимали участие порядка 500 бойцов из 56 стран.

Напомним, ранее известный новосибирский боец Михаил Алоян объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний бой спортсмена пройдёт в феврале в Москве.