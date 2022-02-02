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«Кто его обидит, будет моим врагом»: блогер Вова Ветер простил избившего его в Шерегеше охранника

Фото «Кто его обидит, будет моим врагом»: блогер Вова Ветер простил избившего его в Шерегеше охранника
Фото «Кто его обидит, будет моим врагом»: блогер Вова Ветер простил избившего его в Шерегеше охранника

Фото instagram.com

Охранник жестоко избил посетителя кафе в Шерегеше – лыжника Владимира Бондаренко. Пострадавший уже заявил, что прощает своего обидчика.

Блогер Владимир Бондаренко, также известный как Вова Ветер, решил простить охранника, который накануне избил его на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом лыжник рассказал на своих страницах в соцсетях.

«А вдруг у него тоже есть дети, это называется сострадание, – объяснил свой поступок блогер. – Сегодня моя любимая приносит мне две полоски, и я прощаю его [охранника], прощаю. А кто обидит его, будет моим врагом».

Напомним, инцидент произошёл 1 февраля в кафе «Пуля» на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Охранник заведения жестоко избил блогера Владимира Бондаренко. В ходе избиения мужчина получил перелом ребра и ушиб грудной клетки, а из заведения его просто вынесли.

После происшествия Владимир Бондаренко обратился за медицинской помощью. Согласно справке, опубликованной блогером в Instagram, ему диагностировали перелом ребра и ушиб грудной клетки. Также он написал заявление в полицию – эту информацию подтвердили в ГУ МВД России по Кузбассу.

«Заявитель направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – пояснили в ведомстве.

Видеозапись с избиением очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что охранник сначала вступил в словесную перепалку с гостем, затем использовал против него газовый баллончик, а потом потерял контроль над собой и принялся избивать гостя ногами, хотя тот уже не оказывал сопротивления.

Как рассказал управляющий «Пулей» Семён, ранее охранника уже увольняли за излишнюю агрессию. Пока он объясняется с полицейскими, его отстранили от работы, затем его ждёт увольнение.

Напомним, в ноябре в Новосибирске девочки-подростки напали на сверстницу. 16-летнюю девочку жестоко избили, а после отобрали телефон, ей потребовалась госпитализация.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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