В Новосибирске частные клиники выявляют COVID у 78 % пациентов

Сиб.фм

В Новосибирске частные клиники выявляют коронавирус у 78 % пациентов, которые сдают тест на COVID-19.

Владелица частного медицинского центра «Блеск» заявила, что в клинике выявляют COVID у 78 % пациентов, которые сдают тест на коронавирус.

Многопрофильный медицинский центр «Блеск» на Красном проспекте в Новосибирске делает лабораторные тесты на COVID-19 через сторонние лаборатории. За тестом в клинику приходит больше 50 человек в день. Владелица клиники Наталья Воробьева рассказала, что у 78 % обратившихся лаборатории выявляют COVID/

Ранее новосибирский учёный Седых спрогнозировал по 5 тысяч заражений «омикроном» в Новосибирской области в сутки.

Сиб.фм писал, что новосибирский врач Поздняков назвал новые сроки карантина больных COVID-19. Сейчас срок карантина для контактных с больными коронавирусом пациентами людей сократился до 7 дней.