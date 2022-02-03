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Новосибирский инфекционист Поздняков перечислил симптомы нового «стелс-омикрона»

Фото Новосибирский инфекционист Поздняков перечислил симптомы нового «стелс-омикрона»
Фото Новосибирский инфекционист Поздняков перечислил симптомы нового «стелс-омикрона»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый подвид «омикрон»-штамма BA.2 коронавирусной инфекции, или «стелс-омикрон», проявляется у заболевших повышением температуры, сильным кашлем и потерей обоняния или вкуса, рассказал главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков перечислил симптомы заражения новым подвидом «омикрон»-штамма и оценил опасность заболевания.

По его словам, у пациентов, инфицированных «стелс-омикроном», наблюдается высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря обоняния и вкуса.

«По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм «омикрона» больших проблем не вызывает», – уточнил врач-инфекционист, к. м. н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Поздняков подчеркнул, что при первых симптомах заражения необходимо сразу обратиться к врачу.

Инфекционист также объяснил, почему привитые от коронавируса люди заражаются «омикроном».

«Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом происходит активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестаёт быть заразным», – уточнил Поздняков.

В Новосибирской области с начала недели отмечается стремительный рост заражений коронавирусом. Ежесуточно вирус выявляют более чем у 500 человек.

Ожидается, что до конца недели в регионе будут приняты новые антиковидные меры для стабилизации ситуации с заражениями.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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