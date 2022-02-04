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общество

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались 80 % пожилых людей

Фото В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались 80 % пожилых людей
Фото В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались 80 % пожилых людей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным на начало февраля, полмиллиона пожилых жителей Новосибирской области привились от коронавируса.

В Новосибирской области вакцинацию от коронавируса прошли 80 % граждан в возрасте 60 лет и старше. Таким образом, в области привиты более полумиллиона жителей старшего возраста. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Отметим, что в регионе также продолжается вакцинация против коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет. Ещё на прошлой неделе количество сделавших прививку составило 90 человек. По данным на 3 февраля, вакцинацию прошли уже 528 детей. Первая поставка препарата «Спутник М» составила 1 440 доз, однако в будущем ожидаются новые поставки.

Ранее Сиб.фм писал про семиклассника, который сделал прививку от коронавируса. Мальчик оказался единственным желающим в классе вакцинироваться. Он рассказал, что потребовалось для прививки, а также какие испытал побочные эффекты после «Спутника М».

Напомним, что в Новосибирской области вводят дополнительные антиковидные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Власти рекомендуют работодателям отправить на удалёнку сотрудников старше 60 лет, которые не могли сделать себе прививку.

Вместе с тем в регионе могут продлить всеобщий школьный карантин после 13 февраля. Итоговое решение ещё не принято, однако оно будет зависеть от уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди подростков.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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