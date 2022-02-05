В Новосибирске частную маршрутку №5 заменят муниципальным автобусом

Сиб.фм

В Новосибирске частную маршрутку №5 заменят новым муниципальным экспресс-автобусом.

Власти Новосибирска заменят частную маршрутку №5 новым муниципальным экспресс-маршрутом №45к. В нем поместится больше пассажиров, а проезд станет дешевле. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

В конце февраля в Новосибирске закроется маршрутное такси №5. В рамках транспортной реформы власти Новосибирска заменят частную маршрутку автобусами, которые смогут вместить большее число пассажиров. При этом стоимость проезда для новосибирцев понизится до 26 рублей. Автобусы среднего класса будут ездить по экспресс-маршруту №45к от района ОбьГЭСа до метро «Студенческая» и обратно.

С 28 февраля 2022 года на маршрут выйдет 8 новых автобусов вместимостью 56 пассажиров – это в 2,5 раза больше, чем могли вместить маршрутки. Автобусы будут ходить с 6:00 до 23:00 часов с интервалом в 15 минут.

Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров рассказал порталу «Навигатор», что изменения коснутся не только жителей Советского района, но и всех горожан. Транспортная реформа направлена на удобство новосибирцев и снижение финансовой нагрузки горожан.

Ранее Сиб.фм писал, что новые автобусы вышли на маршрут № 88 на левом берегу Новосибирска 17 января.