Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

7 февраля в Новосибирске трое человек пострадали в аварии с участием скорой помощи и автомобиля Škoda Octavia.

Сегодня, 7 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска пострадали трое человек в ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В министерстве здравоохранения региона Сиб.фм сообщили о состоянии госпитализированных – по предварительным данным, они получили вред здоровью средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла на пересечении улиц Кирова и Добролюбова. Автомобиль скорой помощи столкнулся с белым седаном Škoda Octavia. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в аварии пострадали трое человек, однако неизвестно, где они находились и их возраст. Обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.

По данным службы эвакуации «АСТ-54», на месте работали несколько бригад скорой помощи, в том числе детская реанимация. По словам очевидцев, одной из пострадавших стала женщин-врач из автомобиля скорой.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области Сиб.фм сообщили о состоянии пострадавших. По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, на минувших выходных в Новосибирской области пострадал водитель иномарки с ДТП с грузовиком и металлоломом.