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В Новосибирске объявили режим «чёрного неба» до 13 февраля

Фото В Новосибирске объявили режим «чёрного неба» до 13 февраля
Фото В Новосибирске объявили режим «чёрного неба» до 13 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 7 по 13 февраля на территории Новосибирска ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Новосибирской области из-за высокого уровня загрязнения воздуха объявили режим «чёрного неба» на полторы недели, до 13 февраля. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 7 по 13 февраля на территории Новосибирска. В связи с этим синоптики рекомендуют сократить количество выбросов в соответствующих предприятиях.

«Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44», – сообщили синоптики.

Отметим, что высокий уровень загрязнения на территории Новосибирской области подтверждает и сервис AirVoice. На утро 7 февраля в регионе отмечается красный уровень загрязнения, который оценивается в 8 из 10 баллов.

Напомним, что в Новосибирске на текущей неделе ожидается похолодание, в город придут морозы до -30 градусов. При этом погода ожидается без осадков, будет дуть слабый ветер, а на дорогах сохранится гололедица.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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