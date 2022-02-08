Тренер биатлонистки из Новосибирска Буртасовой объяснил её неудачное выступление на Олимпиаде

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Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова стала 77-й в женской индивидуальной гонке на 15 км, которая прошла в рамках Олимпийских игр в Пекине 7 февраля. Тренер спортсменки Константин Попов объяснил, почему она показала такой результат.

Евгения Буртасова (Павлова) первой из новосибирских спортсменов выступила на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. 7 февраля воспитанница ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» приняла участие в женской индивидуальной гонке на 15 км, где допустила шесть промахов и заняла 77-е место.

По мнению личного тренера сибирячки Константина Попова, такой результат объясняется дефицитом времени на адаптацию к высокогорью. Именно в такой местности в Китае находится олимпийский биатлонный комплекс.

«Олимпийские соревнования биатлонистов проходят на высоте 1 720 метров над уровнем моря. Для сравнения: в Германии, где Евгения недавно завоевала две золотые медали на чемпионате Европы, была высота около 1 000 метров. Адаптация к высокогорью — непростой процесс. Если наступает период акклиматизации, атлет не может нормально бежать, стрелять, то есть не готов выступать на высоком уровне», — отметил наставник.

К слову, во вторник, 8 февраля, в 15:30 в этом же комплексе начнётся мужская индивидуальная гонка на 20 км. Даниила Серохвостова, выступающего за Новосибирскую область, в ней не будет. Причина недопуска неизвестна. Тренерский штаб включил в заявку Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Карима Халили и Максима Цветкова.

Возвращаясь к Буртасовой, напомним, что в преддверии Олимпиады она показала себя успешно не только на чемпионате Европы, но и в Рождественской гонке, которая также проходила в Германии (в Рупольдинге). Новосибирская биатлонистка выиграла серебро.

На Игры в Пекин спортсменка попала в последний момент, заменив заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову. До китайской столицы Буртасова добиралась с пересадками, что также могло сказаться на её выступлении, считает тренер.