Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Тренер биатлонистки из Новосибирска Буртасовой объяснил её неудачное выступление на Олимпиаде

Фото Тренер биатлонистки из Новосибирска Буртасовой объяснил её неудачное выступление на Олимпиаде
Фото Тренер биатлонистки из Новосибирска Буртасовой объяснил её неудачное выступление на Олимпиаде

Фото: Instagram @burtasovazheniia

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова стала 77-й в женской индивидуальной гонке на 15 км, которая прошла в рамках Олимпийских игр в Пекине 7 февраля. Тренер спортсменки Константин Попов объяснил, почему она показала такой результат.

Евгения Буртасова (Павлова) первой из новосибирских спортсменов выступила на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. 7 февраля воспитанница ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» приняла участие в женской индивидуальной гонке на 15 км, где допустила шесть промахов и заняла 77-е место.

По мнению личного тренера сибирячки Константина Попова, такой результат объясняется дефицитом времени на адаптацию к высокогорью. Именно в такой местности в Китае находится олимпийский биатлонный комплекс.

«Олимпийские соревнования биатлонистов проходят на высоте 1 720 метров над уровнем моря. Для сравнения: в Германии, где Евгения недавно завоевала две золотые медали на чемпионате Европы, была высота около 1 000 метров. Адаптация к высокогорью — непростой процесс. Если наступает период акклиматизации, атлет не может нормально бежать, стрелять, то есть не готов выступать на высоком уровне», — отметил наставник.

К слову, во вторник, 8 февраля, в 15:30 в этом же комплексе начнётся мужская индивидуальная гонка на 20 км. Даниила Серохвостова, выступающего за Новосибирскую область, в ней не будет. Причина недопуска неизвестна. Тренерский штаб включил в заявку Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Карима Халили и Максима Цветкова.

Возвращаясь к Буртасовой, напомним, что в преддверии Олимпиады она показала себя успешно не только на чемпионате Европы, но и в Рождественской гонке, которая также проходила в Германии (в Рупольдинге). Новосибирская биатлонистка выиграла серебро.

На Игры в Пекин спортсменка попала в последний момент, заменив заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову. До китайской столицы Буртасова добиралась с пересадками, что также могло сказаться на её выступлении, считает тренер.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

спорт
Новосибирская область
Олимпийские игры
Китай
Пекин
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12002
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9371
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
6904
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
5944
В Генпрокуратуре РФ раскритиковали новосибирских силовиков за несчастные случаи на производстве
5163
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19
4960
В Новосибирске частную маршрутку № 5 заменят муниципальным автобусом
4614
В Новосибирск 7 февраля придёт похолодание до -24 градусов