Сильно болит горло и температура 39: больные «омикроном» рассказали, как победить вирус, если не едет врач

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Актуальная памятка Минздрава РФ рекомендует в случае лёгкого течения COVID-19 оставаться дома, получить больничный по телефону, пить витамины и противовирусные препараты. И только в случае появления опасных симптомов вызывать скорую помощь.

Симптомы «омикрон»-штамма коронавируса похожи на обычную ОРВИ. «Повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – отметил Роспотребнадзор.

Минздрав России выпустил 26 января 2022 года памятку для граждан о «действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения новой коронавирусной инфекции».

Памятка рекомендует в случае положительного ПЦР-теста на COVID-19, но при лёгком течении заболевания просто оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции и проверять температуру (это не относится к людям из группы риска, пожилым и с хроническими заболеваниями).

Если Вы вакцинированы/ревакцинированы против новой коронавирусной инфекции COVID-19 менее 6 месяцев назад или переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее 6 месяцев назад, при этом, если у вас есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градуса Цельсия), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция COVID-19)

Ваши действия:

оставайтесь дома;

при необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр Вашей поликлиники;

листок нетрудоспособности и справка будут оформлены;

если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы;

проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа);

соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела);

измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки;

при возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96 %);

возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон альфа), беременным только по назначению врача;

при насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды;

при боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача;

при повышении температуры до 38 градусов Цельсия и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты;

Вы можете также принимать препараты, содержащие витамины С и D, в соответствии с инструкциями по применению. Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

Если у Вас повысилась температура выше 38 градусов Цельсия и сохраняется более 2 суток, несмотря на приём жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.

Полный текст памятки читайте на сайте Минздрава РФ.

Также названы и симптомы, при которых надо быстро вызвать скорую помощь. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95 %, и/или учащение дыхания, боль за грудиной, то необходимо вызывать скорую помощь.

Напомним, что такое сатурация – читайте в материале Сиб.фм.