В Новосибирской области от коронавируса умерли шесть женщин

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается рост заболевших коронавирусом, но заметно снижается смертность.

На утро 11 февраля в Новосибирской области COVID-19 обнаружили у 4 871 человека, из них 868 – дети. Общее количество заражённых составляет уже 133 271 случай коронавируса, включая 17 565 у детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Смерть от коронавируса подтвердили ещё у шести пациентов – все они женщины. Погибшим было 56 лет, 60 лет, 70 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от COVID-19 умерли 4 761 пациент.

За весь период пандемии переболели и полностью выздоровели 79 440 пациентов, среди них 491 – за минувшие сутки.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 610 пациентов, в том числе 179 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ – 41 пациент», – сообщает оперштаб.

Напомним, что в Новосибирской области с 9 февраля ввели дополнительные антиковидные меры из-за роста заболеваемости. Ранее биолог Сергей Седых прогнозировал, что в пик пятой волны коронавируса заболеваемость достигнет 5 тысяч человек в сутки.

Отметим, что в регионе также продлили всеобщий школьный карантин для 5-8 классов. Остальные классы продолжат очное обучение, также у первоклассников закончились двухнедельные каникулы.