Житель Новосибирска пожаловался на дистанционное оформление фиктивных больничных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

У жителей Новосибирска появилась возможность оформить больничный лист дистанционно, без похода к врачу. Недобросовестные граждане используют эту схему в личных интересах.

С началом пятой волны COVID-19 новосибирцы стали жаловаться на невозможность открыть либо закрыть больничный: нагрузка на здравоохранение региона ощутимо выросла, и люди часами простаивали в очередях.

С начала февраля новосибирцы получили возможность открыть и закрыть больничный лист дистанционно. Для этого достаточно сделать звонок на линию 112 и связаться с оператором, который отправит заявку на больничный в поликлинику. После этого с заболевшим свяжется врач — он уточнит симптомы и примет решение об открытии больничного листа.

"Просто позвонил на 112"

Обратившийся в редакцию Сиб.фм житель Новосибирска рассказал о двух знакомых, которые оформили больничные, просто позвонив в регистратуру поликлиники. При этом один из них был действительно болен, а другой, с его слов, "ловко воспользовался ситуацией".

«Все довольно просто — человек звонит на линию 112: сначала там робот говорит, что звонок записывается, потом появляется оператор.

Девушке из Единой регистратуры мой знакомый рассказал о небольшой боли в горле и насморке. Незначительное повышение температуры тоже отметил. Оператор предложила оставить заявку на открытие больничного, которую направят в поликлинику.

Знакомый дал своё согласие, и примерно через час с ним связался врач из поликлиники. Она ещё раз уточнила симптоматику, а после этого предложила оформить больничный лист на четыре дня. После подтверждения знакомому пришло сообщение с портала «Госуслуг» о том, что ему открыт больничный с 11 до 15 февраля».

Читатель Сиб.фм предположил, что упрощённой схемой оформления больничного, которая действует в благих целях, легко могут воспользоваться недобросовестные граждане.

"Их же никак не проверишь. По сути, все на совести людей, и если человек не заинтересован в получении полной зарплаты, то может вот так поступить", — добавил собеседник.

Как бороться с "липовыми больничными", мужчина не знает, но думает, что работодателям стоит предусмотреть варианты проверки сотрудников.

"Фиктивный больничный приравнивается к прогулу"

Как пояснила юрист Елена Попова, оформление фиктивного больничного — то есть когда человек на самом деле не болен — влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

«Для лица, представившего фиктивный больничный, следует привлечение по ст.159.2 (Мошенничество при получении выплат) либо ст. 327 (Использование заведомо ложного документа — до двух лет лишения свободы)», — прокомментировала юрист.

Со стороны работодателя предусмотрено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Елена Попова дополнила: фиктивный больничный приравнивается к прогулу.

При этом для лечебного учреждения, подделавшего больничный лист, также предусмотрена уголовная ответственность за его изготовление по ч.5 ст. 327 УК РФ.

«В условиях современных реалий с распространением коронавирусных инфекций процедура получения больничного листа упростилась. Для ряда категорий контактных лиц было возможно оформить больничный лист без посещения врача. Но подобные меры были предусмотрены законодательством и приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — резюмировала Елена Попова.

Как ранее сообщал Сиб.фм, возможность открыть и закрыть больничный онлайн входила в список мер, которые были введены, чтобы уменьшить нагрузку на первичное звено и дать медикам возможность оказывать необходимую помощь гражданам.

В Минздраве Новосибирской области Сиб.фм не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.