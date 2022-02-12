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политика общество

Новосибирский губернатор Травников мечтает о технологии телепортации

Фото Новосибирский губернатор Травников мечтает о технологии телепортации
Фото Новосибирский губернатор Травников мечтает о технологии телепортации

ФОТО СИБ.ФМ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что мечтает о появлении разработки, создающей эффект присутствия человека в определённом месте.

Глава Новосибирской области Андрей Травников мечтает о технологии телепортации. По его словам, именно разработка учёных с сфере сокращения расстояний и возможности виртуального присутствия в нужном месте, является для него самой ожидаемой. Об этом губернатор рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм в режиме zoom-конференции.

"В идеале, конечно, технологии телепортации. Но если смотреть более реалистично, то жду какие-то открытия, которые позволили бы нам сократить расстояния или избавить от необходимости их преодолевать. Что-то большее, чем видеосвязь", — объяснил Травников.

Губернатор признался, что регулярные командировки в Москву очень выматывают, поэтому он был бы благодарен учёным за разработку технологии виртуального присутствия в российской столице.

"Представьте, например, утрированно – голограмма Травникова в Белом доме правительства РФ. Живое общение, но без физического перемещения. Этого я жду", — отметил губернатор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в настоящее время глава Новосибирской области находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом. Однако уже в понедельник, 14 февраля, он намерен вернуться к работе в обычном режиме.

Напомним, 10 февраля губернатор Травников раскрыл свои планы на участие в выборах 2023 года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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