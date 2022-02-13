Дизайнер из Новосибирска оформила спальню супругов в шоу «‎Квартирный вопрос»

Кадр из шоу "Квартирный вопрос"

Новосибирский дизайнер Анна Михайлова приняла участие в шоу на НТВ «Квартирный вопрос».

На телеканале НТВ вышел новый эпизод шоу о ремонте «Квартирный вопрос», в котором дизайнеры придумывают интерьеры домов. В этот раз участие приняла дизайнер из Новосибирска Анна Михайлова, она переделала спальню супружеской пары из Москвы.

Новый выпуск под названием «Роскошная супружеская спальня в брызгах шампанского» вышел в минувшую субботу, 13 февраля. Супруги Константин и Олеся Кошелевы рассказали, что хотят спальню для путешественников – пара нравится идея дома на колёсах. Также сам Константин с сыном – фанаты Формулы-1.

Поэтому новосибирский дизайнер Анна решила создать интерьер как в трейлерах у путешественников. Саму спальню специалистка оформила в светлых тонах с преобладанием белого и бежевого цветов. В комнате она поставила удобный большой шкаф, множество круглых предметов и мощную батарею. К спальне также примыкал балкон – в нём девушка повесила гамак и поставила уютные пуфики.

Известно, что вся мебель была изготовлена в Новосибирске, после чего её доставили в квартиру Кошелевых в Москве.

Проект Анны Михайловой высоко оценила ведущая шоу. Семья Шевелёвых сильно переживали за проект и гадали, как будет выглядеть их спальня. Однако реальность превзошла все ожидания и супруги остались довольны.

Напомним, что недавно также вышел новый эпизод шоу Comedy Баттл на ТНТ. В минувшую пятницу на сцене выступили со стендапом девушки из Новосибирска, Екатерина и Яна из дуэта «Иванова Боброва».