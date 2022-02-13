В Новосибирск приехал с семьёй губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на премьеру балета в НОВАТе

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вместе с семьёй посетил премьеру постановки «Тщетная предосторожность» в театре оперы и балета в Новосибирске.

В Новосибирск на премьеру балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе приехал с семьёй губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. На постановке прозвучал Реквием в память о погибших и спасателях на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Сергей Цивилёв выразил благодарность коллективу театра за исполнение Реквиема. Он отметил, что эта поддержка очень важна.

Также глава региона вручил бывшему художественному руководителю НОВАТа Владимиру Кeхману юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса» и поздравил коллектив театра с премьерой балета «Тщетная предосторожность».

Отметим, что 11 и 12 февраля в театре оперы и балета состоялась премьера балета «Тщетная предосторожность». На большой сцене НОВАТа выступил народный артист России Николай Цискаридзе в роли вдовы Симоны.

Напомним, 26 ноября 2021 года в Кузбассе произошла трагедия – на шахте «Листвяжная» произошёл крупный взрыв, который унёс жизни 46 горняков и 5 спасателей. Это стало самым крупным ЧП в российских шахтах за последние 11 лет. Сиб.фм побывал в шахтёрском посёлке Громотеино после трагедии.