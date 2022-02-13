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В Новосибирске пешеходный переход ведет из теплотрассы в бетонный блок

Фото В Новосибирске пешеходный переход ведет из теплотрассы в бетонный блок
Фото В Новосибирске пешеходный переход ведет из теплотрассы в бетонный блок

Vk.com / act54

В Новосибирске оборудовали пешеходный переход, который ведет в бетонный блок.

В Новосибирске на улице Кропоткина установили знак пешеходного перехода, который ведет в бетонное ограждение теплотрассы. Об этом новосибирцы рассказали в соцсетях.

«На Кропоткина у дома №269 по просьбе жильцов установили знаки «Пешеходный переход». Все бы хорошо, но этот переход ведет из теплотрассы в бетонную тумбу. Как им пользоваться, остается загадкой», – написали новосибирцы.

Жители Новосибирска рассказали в группе «АСТ-54», что жильцы дома № 269 по улице Кропоткина в Заельцевском районе города попросили оборудовать пешеходный переход. После просьб новосибирцев пешеходный переход появился, однако воспользоваться им довольно сложно. С одной стороны дороги он начинается от труб теплотрассы, с другой стороны упирается в бетонный блок ограждения теплотрассы.

Новосибирцы посмеялись над установленным знаком и предположили, как им все-таки воспользоваться.

«Запрыгивать надо, запрыгивать»; «Берешь тележку из супермаркета и с разгона, вжуух, в трубу», – написали пользователи.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске водитель Kia Rio сбил на пешеходном переходе мать с ребёнком. До этого иномарка сбила ребенка пешеходном переходе в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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