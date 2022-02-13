В Новосибирске снесли частные дома ради 25-этажного дома на Никитина

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске ликвидировали частный сектор на пересечении улиц Лескова и Никитина ради строительства 25-этажки.

В Новосибирске снесли частные дома ради строительства 25-этажного дома на улице Никитина. Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале.

Компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Лескова и улицы Никитина. Ранее там находился частный сектор. Вместо частных домов застройщик возведет на Никитина 25-этажный дом с подземным уровнем. В новостройке будет 336 квартир, среди которых однокомнатные и двухкомнатные студии. Кроме того, там построят несколько десятков кладовых помещений.

На подземном паркинге смогут разместиться 94 автомобиля. Рядом с домом появится и наземная парковка. При этом сама территория жилого комплекса будет закрытой, а на первых этажах здания разместятся коммерческие помещения, передает АиФ-Новосибирск.

Строительство 25-этажки на Никитина в Новосибирске застройщик планирует закончить в середине 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске застройщикам запретят строить дома с отклонениями от нормы.

Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска оценила вырубку деревьев под строительство гостиницы в 254 тысячи рублей.