В Новосибирске снесли частные дома ради 25-этажного дома на Никитина

Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске ликвидировали частный сектор на пересечении улиц Лескова и Никитина ради строительства 25-этажки.
В Новосибирске снесли частные дома ради строительства 25-этажного дома на улице Никитина. Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале.
Компания СЗ «Серебряный бор» получила разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на пересечении улицы Лескова и улицы Никитина. Ранее там находился частный сектор. Вместо частных домов застройщик возведет на Никитина 25-этажный дом с подземным уровнем. В новостройке будет 336 квартир, среди которых однокомнатные и двухкомнатные студии. Кроме того, там построят несколько десятков кладовых помещений.
На подземном паркинге смогут разместиться 94 автомобиля. Рядом с домом появится и наземная парковка. При этом сама территория жилого комплекса будет закрытой, а на первых этажах здания разместятся коммерческие помещения, передает АиФ-Новосибирск.
Строительство 25-этажки на Никитина в Новосибирске застройщик планирует закончить в середине 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске застройщикам запретят строить дома с отклонениями от нормы.
Сиб.фм писал, что мэрия Новосибирска оценила вырубку деревьев под строительство гостиницы в 254 тысячи рублей.
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