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В Новосибирской области обсудят отмену QR-кодов

Фото В Новосибирской области обсудят отмену QR-кодов
Фото В Новосибирской области обсудят отмену QR-кодов

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб по коронавирусу Новосибирской области на текущей неделе рассмотрит предложения по снятию ограничений.

В понедельник, 14 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать предложения по поэтапной отмене коронавирусных ограничений в регионе. Смягчение антиковидных мер связано со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 в области.

– Предыдущие четыре волны научили нас тому, что нужно как своевременно принимать решения о введении ограничений, так и своевременно их снимать. Поэтому нужно готовиться к поэтапному снятию ограничений, – отметил Травников на заседании правительства 14 февраля.

Первым шагом в плане поэтапной отмены ограничений стало окончание дистанционного обучения для части школьников Новосибирской области. С 14 февраля в удалённом формате занимаются только учащиеся 5–8 классов. Остальные несовершеннолетние в понедельник вернулись за парты. С 21 февраля дистант завершится и для учащихся среднего звена.

Ограничение, отмены которого в Новосибирской области ждут больше всего жителей, связано с действием QR-кодов. Не исключено, что региональный оперштаб предложит отказаться от проверки кодов в общественных местах – театрах, салонах красоты или общепите.

– Оперативный штаб будет рассматривать изменения всего комплекса антиковидных мер. Будут ли они затрагивать действие системы QR-кодов, пока неясно, – сообщил Сиб.фм источник в правительстве региона.

Ожидается, что предложения по поэтапному снятию ограничений будут разработаны в течение этой недели.

Напомним, на территории Кемеровской области больше нет ограничений для посещения общественных мест и мероприятий. В регионе не действуют QR-коды, ПЦР-тесты, справки о перенесённом коронавирусе или иные сертификаты.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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