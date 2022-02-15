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Трёхмесячный ребёнок умер от COVID-19 в Новосибирске

Фото Трёхмесячный ребёнок умер от COVID-19 в Новосибирске
Фото Трёхмесячный ребёнок умер от COVID-19 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Трёхмесячный ребёнок скончался в Новосибирске от коронавируса, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 15 февраля.

В Новосибирской области от коронавируса умер 3-месячный мальчик и ещё 14 пациентов. Среди них девять мужчин в возрасте 50 лет, 69 лет, 70 лет, 71 года, 72 лет, 78 лет, 82 лет, 84 лет, 85 лет, а также женщины в возрасте 61 года, 79 лет, и трём было по 91 году. Об этом сообщает оперативный штаб 15 февраля.

В остальном заболеваемость COVID-19 впервые за неделю пошла на спад. За минувшие сутки коронавирус выявили у 5 763 человек, среди которых 839 – несовершеннолетние дети. Общее количество заражённых – 155 329 пациентов, среди которых 5 763 – дети.

Полностью выздоровели от коронавируса ещё 469 пациентов, общее количество переболевших – 81 276 пациентов.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 832 пациента, в том числе 206 детей. В отделениях реанимации находятся 327 человек. На аппаратах ИВЛ – 45 пациентов», – сообщает оперштаб.

Отметим, что за 2022 год в Новосибирской области зафиксировали уже несколько смертей от коронавируса. Так, в январе от COVID-19 умерла 3-летняя девочка, а в начале февраля – 7-летний ребёнок.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается спад заболеваемости в конце февраля, через две-три недели. Вчера в регионе было достигнуто максимальное количество новых случаев COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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