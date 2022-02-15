Медальный зачёт на Олимпиаде 15 февраля: на каком месте Россия по количеству золотых и серебряных медалей

Фото с официального сайта ОКР

В медальном зачёте зимней Олимпиады-2022 в Пекине команда ОКР в середине дня 15 февраля занимает девятое место. После того как биатлонисты в мужской эстафете завоевали бронзу (но упустили золото), у россиян 20 медалей, из них – четыре золота.

Наш биатлонист Эдуард Латыпов плакал после финиша эстафетной гонки 4 х 7,5 км. С первого этапа эстафеты российские стреляющие лыжники лидировали. На последний огневой рубеж Эдуард Латыпов прибыл на 50 секунд раньше конкурентов, но промазал по мишеням, и после двух штрафных кругов финишировал лишь третьим.

Позже российские конькобежцы взяли серебряные медали в командной гонке преследования на 3000 м. В финальном забеге россияне Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили сборной Норвегии (на 2,38 секунды).

Бронза биатлонистов и серебро конькобежцев пополнили копилку медалей ОКР. Теперь медалей 20: четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых наград.

Таблица «Яндекса»

Лыжные гонки – 7 медалей (3-3-1), фигурное катание – 2 (1-1-0), шорт-трек – 2 (0-1-1), прыжки с трамплина – 1 (0-1-0), биатлон – 3 (0-0-3), конькобежный спорт – 2 (0-1-1), санный спорт – 1 (0-0-1), сноуборд – 1 (0-0-1), фристайл – 1 (0-0-1).

Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине и сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материалах Сиб.фм. А также сколько миллионов призовых получат за медали чемпионы и призёры Олимпиады в Пекине от государства и своих регионов.