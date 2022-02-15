Медальный зачёт Олимпиады в Пекине – место России 15 февраля

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Остаётся 5 дней до конца XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Сборная России находится на девятой строчке в медальном зачёте, имея в общей сложности 19 наград.

Зимние Олимпийские игры в Пекине подходят к концу, остаётся всего пять соревновательных дней. Сборная России имеет в копилке 19 наград: четыре золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Последняя бронза была завоёвана в мужской биатлонной эстафете, в которой приняли участие Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4611095-sbornaya-rossii-zavoevala-bronzu-v-muzhskoj-biatlonnoj-estafete-na-olimpiade.html?utm_source=copypaste

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С таким набором национальная команда занимает девятую строчку в общем медальном зачёте, уступая Норвегии, Германии, США, Австрии, Китаю, Нидерландам, Швеции и Швейцарии.

Чтобы выйти на первое место, российским спортсменам нужно выиграть ещё минимум пять медалей высшей пробы, поскольку у лидера зачёта, Норвегии, насчитывается 10 золотых наград.

Стоит отметить, что по общему числу завоёванных медалей сборная Олимпийского комитета России днём 15 февраля идёт второй: опережает её всё та же Норвегия, у которой в совокупности 23 награды, а следом идут Австрия и США, чьи команды заработали по 16 медалей.

Напомним, что XXIV зимняя Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. В течение дня пройдут заключительные соревнования, а вечером состоится церемония закрытия.

Новосибирские спортсмены, трое из которых уже закончили выступать на Играх, показали неудовлетворительные результаты.

Мария Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал в сноуборд-кроссе, биатлонистка Евгения Буртасова стала 77-й в индивидуальной гонке, а Даниил Серохвостов пришёл 19-м в финале мужского спринта на дистанции 10 км. Впереди остался заезд Михаила Мордасова в бобслее.