Подставили девочку: всплыла жуткая правда о «допинге» Камилы Валиевой – кому выгодно отстранение фигуристки

Фото с официального сайта ОКР

15-летняя фигуристка Камила Валиева продолжает выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине по решению спортивного арбитража (CAS). Но унизительный допинг-скандал не только бьёт по шансам фаворитки в фигурном катании, но и стал атакой против команды России. Странно, что о допинг-пробе от 25 декабря стало известно только в феврале, после победы фигуристов России в командном турнире.

Запрещённый триметазидин был обнаружен в допинг-пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Обычно допинг-пробы изучаются лабораториями двадцать дней. С того момента Камила успела выиграть чемпионат Европы и начала триумфально выступать в Пекине. Странно, что результат из лаборатории был опубликован только после того, как наша команда фигуристов выиграла золото 7 февраля.

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр.

Или это какое-то роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план»,

– цитирует ren.tv тренера фигуристки Этери Тутберидзе.

Информацию, что у кого-то из российских фигуристов допинг, первым распространило британское издание Inside de Games. А спустя сутки, когда наши спортсмены выиграли командный турнир, появились обвинения в адрес пятнадцатилетней Камилы.

Отстранения Валиевой от Олимпиады добивались Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Но спортивный арбитраж (CAS) принял решение в пользу несовершеннолетней фигуристки из-за несвоевременного уведомления о результатах её декабрьского допинг-теста.

«Это повлияло на способность спортсменки устанавливать определённые юридические требования в её интересах. Такое позднее уведомление не было её виной», – цитирует заявление CAS «Коммерсантъ».

Валиева выступит в короткой программе. Но исполком МОК уже принял унизительное решение не проводить церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов из-за выявленного у неё положительного теста. Более того,

заранее объявлено, что и церемонии награждения в женском одиночном катании не будет, если Валиева выиграет медаль.

Олимпийский и паралимпийский комитеты США (USOPC) выпустили заявление, в котором осудили CAS за неприменение санкций в отношении российской фигуристки. В США считают, что «это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту».

Очевидно, что скандал, разыгравшийся посреди Олимпиады, не только выбивает почву из-под ног у 15-летней спортсменки и её подруг по команде, юных Александры Трусовой и Анны Щербаковой: им предстоит выступать перед судейским корпусом, объективность которого под вопросом. Под ударом и репутация самого титулованного тренера Этери Тутберидзе. А ведь именно фигуристы – традиционно главные поставщики золота сборной России. Из-за скандала вокруг фигуристов давление в команде ОКР испытывают и представители других видов спорта.

В такой атмосфере российские спортсменки выйдут 15 февраля на короткую программу. Начало ТВ-трансляции короткой программы по Первому каналу – в 13:30 мск (17:30 по новосибирскому времени).

Среди 30 участниц российские фигуристки выступают в самом конце. № 26 Камила Валиева. Время выступления 20:52:30 (по новосибирскому времени). № 28 Александра Трусова. Время – 21:05:30. № 29 Анна Щербакова. Время – 21:12:00.

Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине можно посмотреть здесь, а также сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр.