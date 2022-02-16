37-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на 10 лет за убийство жены

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Суд признал виновным 37-летнего жителя Павлово в убийстве жены.

В Нижегородской области признали виновным 37-летнего мужчину по статье 105 УК РФ («Убийство»). Его на 10 лет отправили в колонию строгого режима за нападение с ножом на супругу, женщина скончалась на месте. Подробности трагедии рассказали на портале «Открытый Нижний» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным следствия, трагедия произошла 8 июня 2021 года в квартире на улице Коммунистической в Павлово. Супруги неожиданно поссорились, а вскоре конфликт перерос в драку. В этот момент мужчина взял нож и ударил возлюбленную. После этого женщина от полученных ран скончалась на месте.

Убийца пытался скрыться в Нижнем Новгороде, однако его задержали полицейские через два дня, 10 июня. Во время допроса он полностью признался в преступлении. Также выяснилось, что ранее он уже был судим. Возможно, именно поэтому суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Напомним, что недавно в Новосибирской области осудили фальшивомонетчиков, которые организовали собственную лабораторию и изготавливали поддельные денежные купюры. Впоследствии мужчины распространяли их по регионам Сибири.