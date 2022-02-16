Длинные выходные в 2022 году: когда придёт пенсия из-за нерабочих дней 23 февраля и 8 марта

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День защитника Отечества в 2022 году выпадает на среду, 23 февраля. Среда будет выходным днём, но в длинные выходные праздник не переходит. Пенсии и пособия в феврале выплатят по графику или на день раньше. А в праздничный день 8 марта и выходные дни вновь внесут небольшие коррективы в график выплат.

Длинные выходные возникают при переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничных дней, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Среда, 23 февраля 2022 года, не сопровождается длинными выходными, только предыдущий рабочий день, 22 февраля, сокращён на один час.

По закону пенсии и социальные пособия выплачиваются не позднее назначенного числа. Поэтому, если по графику выплата пенсии выпадает на 23 число, выплата должна быть произведена не позднее 22 февраля.

У российских пенсионеров три способа получения денег: через банк на карту, в отделении «Почты России» или на дом из рук почтальона. «Почта России» и кредитные организации будут работать 23 февраля по графику выходного дня, остальные дни – как обычно.

Всего в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Длинные выходные предстоят в 2022 году пять раз и начнутся в марте. Из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта) отдыхать будем с 6 по 8 число.

Женский праздник 8 марта является праздничным днем, поэтому выплата пенсии за этот день будет осуществляться также заранее, 6 или 7 числа в зависимости от графика работы почтового отделения.

Пенсионерам, получающим выплаты через банки 6 числа, денежные средства на счета зачислят 5 марта. А те, кто получает деньги на дому через «Почту России», пенсии и соцвыплаты за 7 и 8 марта доставят 5 и 6 марта.

По «Почте России» за выходные нерабочие дни, как правило, пенсии доставляют в предшествующий рабочий день.

Ранее , Сиб.фм писал о том, как оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества. Стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года, а также пенсионерам объявили о переносе новой индексации на 8,6 %.