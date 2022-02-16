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Хоккей Россия – Дания на Олимпиаде-2022 в Пекине: во сколько смотреть матч плей-офф 16 февраля

Фото Хоккей Россия – Дания на Олимпиаде-2022 в Пекине: во сколько смотреть матч плей-офф 16 февраля
Фото Хоккей Россия – Дания на Олимпиаде-2022 в Пекине: во сколько смотреть матч плей-офф 16 февраля

Фото с сайта ФХР

Сборная России в ¼ финала плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине играет со сборной Дании. Смотреть прямую трансляцию матча в хорошем качестве можно на Первом канале. Начало в 8:45 мск (12:45 по новосибирскому времени).

Мужская сборная России по хоккею с 1-го места в группе В напрямую вышла в ¼ финала, как и сборные США, Финляндии и Швеции. За право играть против россиян в первом раунде плей-офф соперничали сборные Дании и Латвии. Датчане победили со счётом 3:2.

По личным встречам в последних 10 матчах у сборной России 10 побед над Данией. 11 февраля в групповом турнире Олимпиады россияне выиграли со счётом 2:0. Самая крупная победа (10:1) зафиксирована на чемпионате мира 2016 года.

Матч ¼ финала плей-офф ОК России – Дания начнётся 16 февраля в 9:00 мск на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

Прямая трансляция – на Первом канале.

Российские хоккеисты в Пекине защищают титул олимпийских чемпионов Пхёнчхана 2018 года. Букмекеры считают россиян фаворитами и нынешнего турнира. Близкие шансы на победу, по мнению букмекеров, у Финляндии – подробнее в материале Сиб.фм.

Напомним, полный список всех российских чемпионов и призёров Олимпиады в Пекине и сколько ещё медалей может завоевать сборная России до конца Игр – читайте в материалах Сиб.фм.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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хоккей
Олимпийские игры
сборная России
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