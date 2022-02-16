«Можно было и лучше»: новосибирская сноубордистка Васильцова рассказала о разговоре с тренером после падения на Олимпиаде

Фото и видео: Instagram @vasiltsova_m, скриншоты трансляции телеканала «Матч! Страна»

Мария Васильцова не преодолела этап 1/8 финала в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Пекине, уступив досадные 0,05 секунды сопернице из Канады Зои Бергерманн из-за ошибки на финише. Принять поражение эмоционально было очень тяжело, разговор с тренером состоялся только спустя несколько часов после заезда, рассказала Сиб.фм новосибирская спортсменка.

Сноубордистка Мария Васильцова вошла в число четырёх спортсменов, представляющих Новосибирскую область на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации воспитанница Дениса Лампартера показала 25-й результат и прошла в 1/8 финала, где соревновалась с достаточно сильными соперницами из Австрии, Франции и Канады. 26-летняя спортсменка уверенно проходила дистанцию и приближалась к финишному спуску на второй позиции, но на заключительном трамплине допустила грубую ошибку, которая не позволила попасть в следующий этап.

Россиянку на 0,05 секунды опередила представительница Канады Зои Бергерманн, и Олимпиада для неё оказалась завершённой.

В своём Instagram Васильцова писала, что, увидев на табло досадное время проигрыша, оказалась во власти эмоций. Как выяснилось в разговоре с журналистом Сиб.фм 16 февраля, после финиша она даже не поговорила с тренером. Диалог состоялся лишь спустя несколько часов и, судя по описанию, был недолгим.

«Я была очень сильно расстроена после заезда, уехала сразу же с горы. Вечером, когда мы с ним встретились, он сказал что-то вроде «можно было и лучше» и, по-моему, всё», — поделилась она.

По словам сноубордистки, выступление в Пекине ещё раз показало необходимость качественной психологической подготовки спортсменов.

«Где-то за неделю до Игр я уже начала волноваться, перед днём старта меня вообще очень сильно трясло. На квалификационных заездах я, можно сказать, перегорела из-за этого. И хотя на финальный заезд я вышла уже в боевой готовности, с холодной головой, я понимаю, что нужно дальше работать с психологом, с самим собой, чтобы полностью исключить эмоциональные выпадания, выходить на каждый старт с холодной головой и не допускать ошибок, которые могут оказаться для тебя роковыми», — пояснила Васильцова.

Сейчас спортсменке нужно готовиться к выступлению на Кубке мира в Австрии и на чемпионате России. Если она покажет высокий результат на европейских соревнованиях, то попадёт на финал в Швейцарию.

Васильцова настроена провести заезды максимально качественно и впоследствии пройти отбор на зимнюю Олимпиаду 2026 года, которая пройдёт в Италии — в Милане и курортной зоне Кортина-д’Ампеццо.

«Я хочу на них отобраться (на следующие Игры. — Прим. ред.). Конечно, после Олимпиады в Пекине мысли были разные, в том числе уйти в тренерство. Они возникали в моменты, когда терялась вера в себя. Но сейчас я настроена на самореализацию, ещё на один олимпийский цикл», — подчеркнула сноубордистка.

Васильцова отметила, что веру в себя и собственные возможности ей помогли упрочить слова поддержки, которые она получила после заезда 9 февраля не только от близких, но и от незнакомых неравнодушных людей.

«Все говорили, что это был один из самых зрелищных заездов, что я провела очень крутую гонку... Всех впечатлила. Это придало ещё больше мотивации», — призналась девушка.

Из оставшихся на Олимпиаде спортсменов Васильцова поддерживает фигуристку Камилу Валиеву.

«У неё были очень большие проблемы, связанные с допинг-скандалом. Даже не могу представить, что она пережила, потому что это итак Олимпийские игры (очень большое эмоциональное волнение), и ещё подключаются внешние факторы, которые усугубляют ситуацию, а она молодая, 15 лет всего. Если бы она победила, было бы классно», — подытожила спортсменка.

Напомним, помимо Васильцовой, Новосибирскую область на Играх в Пекине также представили лыжники Наталья Буртасова и Даниил Серохвостов. Для них соревнования уже тоже подошли к концу. Бобслеист Михаил Мордасов ещё может побороться за медаль.