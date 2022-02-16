Новая единоразовая выплата пенсионерам 10 000 рублей: названа дата

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Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, когда пенсионерам ждать новой единовременной выплаты 10 тысяч рублей.

В России готовят новую денежную выплату для пенсионеров – новое единовременное пособие для пожилых граждан могут осуществить в течение нескольких недель. Как это будет происходить, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов PRIMPRESS.

Согласно прогнозам Сергея Власова, существует большая вероятность, что власти вновь повторят единовременные выплаты, которые производились осенью 2021 года. Напомним, что тогда абсолютно все пенсионеры получили разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Тогда деньги смогли получить даже работающие пожилые граждане, которых государство обычно обходит в плане материальной помощи.

Инициатором прошлогодних выплат стал президент Владимир Путин. По мнению Сергея Власова, глава государства также может стать организатором новых весенних выплат. Кроме того, недавно уже была утверждена индексация пенсий на 8,6 %.

– Глава государства показал, что власть не отказывается от своих обещаний и готова поддерживать пенсионеров. Об этом говорит и тот факт, что повышенная индексация была распространена в том числе на военных пенсионеров, которые должны были получить прибавку только в октябре, и в гораздо меньшем размере, – считает Власов.

Также эксперт прогнозирует, что сообщения о новых выплатах могут появиться в начале марта, когда Владимир Путин будет выступать с новым посланием Федеральному собранию. Сергей Власов объяснил, уже сегодня Росстат сообщает о рекордной инфляции, которая «съела» повышенную индексацию пенсий. Поэтому пожилые граждане вновь оказываются в затруднительном положении и многим сильно поможет разовая выплата.

Напомним, что в феврале 2022 года пенсионеры, которые подали необходимые заявления, получат по 14 000 рублей от Пенсионного фонда России.