Новосибирский губернатор Травников легко перенёс коронавирус

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников переболел ковидом в лёгкой форме. Об этом он рассказал в эфире спецвыпуска программы «Вести Новосибирск» 16 февраля.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 16 февраля рассказал, как перенёс коронавирус. По его словам, инфекция прошла в лёгкой форме, температура держалась всего один день.

«Переболел легко, больничный закрыл на пятый день. Один день температура была», — уточнил он в эфире спецвыпуска программы «Вести Новосибирск».

Губернатор считает, что переболеть практически незаметно ему помогла вакцинация. Если бы после получения положительного теста на COVID-19 не требовалось обязательно находиться на самоизоляции, то к работе получилось бы вернуться и быстрее, добавил он.

Напомним, положительный результат теста на ковид Травников получил утром 9 февраля. Днём ранее из-за температуры губернатор ушёл на самоизоляцию.

Глава Новосибирской области стал девятым сибирским губернатором, заразившимся ковидом. До сих пор не столкнулся с инфекцией только возглавляющий Томскую область Сергей Жвачкин.