Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирский губернатор Травников легко перенёс коронавирус

Фото Новосибирский губернатор Травников легко перенёс коронавирус
Фото Новосибирский губернатор Травников легко перенёс коронавирус

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников переболел ковидом в лёгкой форме. Об этом он рассказал в эфире спецвыпуска программы «Вести Новосибирск» 16 февраля.

Глава Новосибирской области Андрей Травников 16 февраля рассказал, как перенёс коронавирус. По его словам, инфекция прошла в лёгкой форме, температура держалась всего один день.

«Переболел легко, больничный закрыл на пятый день. Один день температура была», — уточнил он в эфире спецвыпуска программы «Вести Новосибирск».

Губернатор считает, что переболеть практически незаметно ему помогла вакцинация. Если бы после получения положительного теста на COVID-19 не требовалось обязательно находиться на самоизоляции, то к работе получилось бы вернуться и быстрее, добавил он.

Напомним, положительный результат теста на ковид Травников получил утром 9 февраля. Днём ранее из-за температуры губернатор ушёл на самоизоляцию.

Глава Новосибирской области стал девятым сибирским губернатором, заразившимся ковидом. До сих пор не столкнулся с инфекцией только возглавляющий Томскую область Сергей Жвачкин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

губернатор
Новосибирская область
Травников
коронавирус
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20462
«Он просто открыл дверь и залез в трусы»: реальные истории девушек из Новосибирска, которые не сообщили о насилии в полицию
19201
Сколько медалей у России на Олимпиаде-2022: медальный зачёт на 12 февраля
16699
Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
10042
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
9785
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -3 градусов и снегопады
6664
В День всех влюблённых отель AZIMUT зажёг огромное сердце из окон на фасаде здания
6336
Медальный зачёт на 13 февраля: сколько наград у России на Олимпиаде-2022