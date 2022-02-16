«Отвернул от мамы и залез в трусы»: жительница Новосибирска рассказала о пережитом насилии

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Жительница Новосибирска рассказала о случаях насилия со стороны мужчин в детстве.

19-летняя жительница Новосибирска Виктория* [имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.] рассказала о пережитом насилии и объяснила, почему, несмотря на нападения, не хочет учиться самообороне.

По словам Виктории, в первый раз к ней приставал мужчина, когда ей было 12 лет. Это был таксист, который подвозил её вместе с мамой домой. Но когда они добрались до места, мужчина «отвернул её от мамы и залез в трусы». Будучи ребёнком, Вика сначала не поняла, что происходит, как себя вести и что сказать.

Однако после этого девушка раз за разом переживала новые эпизоды насилия. Другой случай произошёл уже в компании друзей. По словам Вики, она вместе с ребятами сидела в беседке и веселилась, пока один из знакомых не подсел к ней. Парень сначала обнял её за талию, но после начал в открытую домогаться.

«Я тогда ничего не могла сделать не потому, что не понимала, что происходит. Просто этот парень был заметно сильнее меня, плюс я была в компании друзей, а рядом был мой молодой человек. Я смотрела на него, пыталась показать, что мне нужна помощь, но он ничего не сделал», – вспоминает девушка.

Ещё один случай, который не может забыть Виктория, произошёл прямо посреди улицы, в общественном месте. Незнакомый мужчина просто подошёл к ней и «пытался потрогать между ног». К счастью, в этот раз девушка была вместе с подругой и смогла убежать.

По словам Виктории, это только те истории, которые она смогла быстро вспомнить, подобного было много. Девушка объясняет, что после произошедшего у неё изменилось восприятие мужчин. Однако сибирячка подчёркивает, что, несмотря на домогательства, она не собирается учиться самообороне. Особенно сильно это мнение подкрепилось после того, как в её жизнь пришёл феминизм.

«Да, можно бесконечно учиться самообороне, но шок решит всё за тебя. А что, если будут нападать много мужчин или это будет похищение? Умение защищаться тут не поможет. Мне кажется, что это мужчин нужно учить не нападать, а не нас – защищаться. А то какие-то странные «защитники» у нас получаются», – считает девушка.

Напомним, ранее новосибирский психолог Игорь Лях объяснил, почему в некоторых случаях девушки ничего не делают в момент нападения и куда можно обращаться жертвам насилия.