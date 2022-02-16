Разодрал живого: дикий волк нападает на жертв во дворе многоэтажки

Фото из группы «Подслушано в Рябово» в соцсети «ВКонтакте»

В январе 2022 года дикий волк разодрал кота и унёс его в сторону гаражей в посёлке Рябово.

В посёлке Рябово Ленинградской области старый волк, изгнанный из стаи, терроризировал домашних животных. В январе 2022 года хищник разодрал кота – инцидент попал на запись с камеры наблюдения. Как пишет Online47, его смогли поймать только сейчас. Об этом сообщили в комитете по животному миру региона.

Так, в январе этого года волк напал на кота прямо во дворе многоэтажки в посёлке Рябово. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как хищник схватил животное, впившись зубами ему в шею, и потащил за гаражи. Кот тем временем пытался вырваться, однако у него ничего не вышло. Тогда местные жители забеспокоились, что рядом с их домами обитает опасный зверь.

Однако в минувшие выходные удалось обнаружить волка, который нападал на животных. Его поймали в рамках регулирования численности, которое проводит комитет по животному миру Ленинградской области.

Специалисты уверены, что это тот же самый хищник, который напал на кота. Кроме того, судя по степени стёртости зубов – это старый самец, которого изгнали из стаи в силу возраста. Скорее всего, он пытался найти себе лёгкую добычу – ею оказались домашние животные.

Также в комитете предупредили, что не следует отправлять своих домашних животных «на самовыгул».

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как волк растерзал на месте бездомную собаку.