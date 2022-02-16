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В Новосибирской области 5 % жителей обратились к врачам в пик пятой волны COVID-19

Фото В Новосибирской области 5 % жителей обратились к врачам в пик пятой волны COVID-19
Фото В Новосибирской области 5 % жителей обратились к врачам в пик пятой волны COVID-19

Фото pixabay.com

Первая неделя февраля из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области прошла в режиме чрезвычайной нагрузки. По вопросам, связанным с медобслуживанием, в службу «122» обратились 5 % жителей, сообщил губернатор Андрей Травников.

В пятую волну коронавируса основная нагрузка легла на поликлиники, а не на стационары, как это было раньше, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

За первую неделю февраля в регионе резко возросло количество вызовов медиков на дом, операторы единой регистратуры по номеру 122 приняли в общей сложности 153 058 звонков. Фактически в call-центр обратились 5 % жителей, подчеркнул глава области.

«Сегодня ситуация напряжённая, но рабочая. Умеренное количество госпитализаций», — добавил он.

Напомним, что заболеваемость COVID-19, судя по данным оперативного штаба, в Новосибирской области начала снижаться. 15 февраля сообщалось, что за сутки было выявлено 5 763 случая COVID-19. Днём ранее — 5 824. С конца января до 14 февраля наблюдался исключительно рост заболеваемости.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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