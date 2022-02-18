Мэр Новосибирска Локоть прокомментировал скандал на выборах талисмана новогодней столицы

Фото Новосибирского зоопарка

Мэр Анатолий Локоть назвал возможные варианты площадок для нового голосования за звание талисмана Новосибирска как новогодней столицы России.

Мэр Анатолий Локоть прокомментировал скандал с возможной фальсификацией на выборах символа новогодней столицы России в Новосибирске. Градоначальник ответил на этот вопрос во время «Часа прессы» 18 февраля.

Анатолий Локоть ответил, что произошедшее стало «серьёзным уроком», поэтому дальнейшее голосование может пройти на другой площадке. Точная дата нового голосования на данный момент неизвестна. По словам мэра, сейчас в городе решаются другие первостепенные задачи, например, уборка снега из-за метели и установка стелы «Город трудовой доблести».

– Мы получили серьёзный урок во время последних опросов. Мы сделали вывод, что открытые площадки без подтверждения своих данных дают простор для участия в голосовании людей за рамками целевой аудитории. Либо вовсе применяются технологические методы для накруток, – считает мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник отметил, что уже дал распоряжение решить, на какой площадке будет проведено голосование. Также Анатолий Локоть не исключил, что ею может стать информационный портал «Госуслуги».

Напомним, что в голосовании, по последним данным, лидировал орангутан Бату, однако он проиграл, когда опрос был неожиданно завершён. Ранее Ксения Собчак объяснила поражение орангутана.