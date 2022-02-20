В Новосибирской области коронавирусом заболели 902 ребёнка за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области зафиксировано ещё 5 205 случаев COVID-19 за сутки, среди них 902 – у детей.

На утро 20 февраля в Новосибирской области коронавирус подтвердился ещё у 5 205 человек, включая 902 ребёнка. По данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 181 807 случаев COVID-19, среди которых 24 862 – у детей.

За минувшие сутки полностью выздоровели от коронавируса 422 человека. За весь период пандемии переболели и полностью поправились 84 666 пациентов.

Также штаб подтвердил смерть от коронавируса ещё у 13 пациентов. Среди них пять мужчин в возрасте 64 лет, 72 лет, 76 лет, 82 лет и 86 лет, а также восемь женщин, которым было 62 года, 71 год, 75 лет, 81 год, 88 лет и двум было по 58 лет. За всю пандемию от коронавируса скончались 4 875 человек.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона находятся 3 774 пациента, среди которых 167 детей. Это люди с положительным тестом на коронавирус и подозрением на него.

Среди них в отделениях реанимации лежат 323 человека в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 39 пациентов.

Количество сделанных тестов на коронавирус в регионе: 3 895 738.

Число обращений в медучреждения с симптомами ОРВИ за сутки: 5 684.

Напомним, что в Новосибирской области идёт спад пятой волны коронавируса. По данным Минздрава, через две-три недели начнётся резкое снижение новых случаев COVID-19.

Отметим, что 20 февраля – последний день карантина у школьников в Новосибирской области. С понедельника учащиеся возвращаются к очному формату обучения.