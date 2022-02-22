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Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе в связи с 23 Февраля

Фото Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе в связи с 23 Февраля
Фото Минтруд напомнил о короткой рабочей неделе в связи с 23 Февраля

Фото pexels.com

Россиян ожидает короткая рабочая неделя в связи с выходным днём 23 февраля.

22 февраля в России сокращённый рабочий день, 23-го числа у работающих соотечественников официальный выходной в честь празднования Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Минтруде РФ.

Выходным День защитника Отечества признан согласно Постановлению Президиума ВС РФ № 4423-1 от 08.02.1993, Федеральному закону № 32-ФЗ от 13.03.1995, а также статье 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001.

В Новосибирске многие госструктуры уже объявили об изменении графика работы в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Так, в режиме выходного дня будет работать метрополитен. Отделения «Почты России» в Новосибирской области 22 февраля закроются на час раньше, а 23 февраля не будут принимать посетителей вовсе. Изменение графика работы связано с празднованием Дня защитника Отечества.

Напомним, в 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, утверждённому Правительством РФ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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