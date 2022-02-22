Смерть онкобольной мамы студента из Новосибирска спровоцировал коронавирус

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20 февраля умерла мать студента из Новосибирска, который собрал на операцию 5 млн рублей. Парень считает, что смерть мог спровоцировать коронавирус.

Студент из Новосибирска Иван Серкин сообщил, что смерть его онкобольной матери мог спровоцировать коронавирус. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Напомним, что студент новосибирской консерватории Иван Серкин за несколько дней смог собрать 5 млн рублей на операцию матери, у которой прогрессировала злокачественная опухоль мозга. Врачи отказались проводить операцию женщине в городе, и её транспортировали в клинику Москвы. Однако операция была отложена, так как консилиум врачей отказал в её проведении из-за тяжёлого состояния пациентки. Меньше чем через сутки, 20 февраля, женщина умерла.

«Скончалась мама далеко не из-за опухоли головного мозга. По ней, как я и предполагал, надежды оставались, скончалась она от лёгочной недостаточности и, предположительно, коронавирусной инфекции», – написал сын в соцсетях.

Как рассказал Иван Серкин, прощание с его матерью пройдёт 22 февраля в крематории «Каменный цветок» под Москвой. Само захоронение будет проходить на этой неделе в посёлке Витим – родине погибшей.

Отметим, что Иван Серкин собрал на лечение матери 5 млн рублей, однако деньги так и не были потрачены в связи со смертью пациентки. Недавно студент рассказал, на что потратит собранные средства.