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общество

Смерть онкобольной мамы студента из Новосибирска спровоцировал коронавирус

Фото Смерть онкобольной мамы студента из Новосибирска спровоцировал коронавирус
Фото Смерть онкобольной мамы студента из Новосибирска спровоцировал коронавирус

Фото Instagram

20 февраля умерла мать студента из Новосибирска, который собрал на операцию 5 млн рублей. Парень считает, что смерть мог спровоцировать коронавирус.

Студент из Новосибирска Иван Серкин сообщил, что смерть его онкобольной матери мог спровоцировать коронавирус. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

Напомним, что студент новосибирской консерватории Иван Серкин за несколько дней смог собрать 5 млн рублей на операцию матери, у которой прогрессировала злокачественная опухоль мозга. Врачи отказались проводить операцию женщине в городе, и её транспортировали в клинику Москвы. Однако операция была отложена, так как консилиум врачей отказал в её проведении из-за тяжёлого состояния пациентки. Меньше чем через сутки, 20 февраля, женщина умерла.

«Скончалась мама далеко не из-за опухоли головного мозга. По ней, как я и предполагал, надежды оставались, скончалась она от лёгочной недостаточности и, предположительно, коронавирусной инфекции», – написал сын в соцсетях.

Как рассказал Иван Серкин, прощание с его матерью пройдёт 22 февраля в крематории «Каменный цветок» под Москвой. Само захоронение будет проходить на этой неделе в посёлке Витим – родине погибшей.

Отметим, что Иван Серкин собрал на лечение матери 5 млн рублей, однако деньги так и не были потрачены в связи со смертью пациентки. Недавно студент рассказал, на что потратит собранные средства.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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